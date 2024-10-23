В английском графстве Сомерсет группа кладоискателей обнаружила древние серебряные монеты, что принесло им внушительное состояние в 4,3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 538 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Адам Стейплс и Лиза Грейс, увлекающиеся поиском сокровищ, решили обучить своих друзей использованию металлоискателей. Вместе они отправились в экспедицию в долину Чу. В 2019 году, на нераспаханном поле, группе посчастливилось найти 2854 серебряные монеты. Часть из них относится ко времени правления последнего англосаксонского короля Гарольда II, который царствовал в 1066 году, другая часть — к эпохе Вильгельма Завоевателя.

Уникальность находки заключается не только в её объёме, но и в отличной сохранности монет. Историки полагают, что они могли принадлежать высокопоставленному человеку, который спрятал сокровище, возможно, во время одного из смутных периодов в Англии. Особенно ценными считаются монеты Гарольда II, поскольку он правил всего шесть месяцев, прежде чем погиб в битве при Гастингсе.

Осознав значимость находки, кладоискатели решили продать монеты. Фонд South West Heritage Trust приобрел их, получив на это грант. Этот клад стал крупнейшей англосаксонской находкой, превзойдя по ценности знаменитый Стаффордширский клад, который был найден в 2009 году и оценён в 3,3 миллиона фунтов стерлингов.

Монеты будут впервые показаны публике 26 ноября в Британском музее, а затем отправятся в тур по другим выставкам Великобритании. Постоянным местом хранения сокровищ станет Музей Сомерсета, где любой желающий сможет увидеть эти уникальные артефакты.