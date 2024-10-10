Китай поразил западных экспертов, проведя испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане. Согласно заявлению Министерства обороны Китая, ракета с муляжом боеголовки приземлилась в заданном районе океана. Этот запуск стал частью ежегодной подготовки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и был осуществлен в рамках международного права, не направляясь против конкретных государств, пишет портал “Свободная пресса”.

Точные данные о том, как часто Китай проводит испытания на столь большие расстояния, остаются неизвестными. Тем не менее, известно, что ещё в 1980 году Китай впервые отправил баллистическую ракету DF-5 в южную часть Тихого океана. На старых картах этот район был обозначен как кольцо, состоящее из Соломоновых островов, Науру, островов Гилберта, Тувалу, Фиджи и других островных территорий.

Западные разведывательные службы уже давно обеспокоены стремительным ростом китайского ракетного арсенала. Точные данные о количестве ракет и ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Китая, остаются загадкой, что вызывает дополнительное беспокойство. Ракетная промышленность всегда играла важную роль в укреплении статуса Китая как мировой сверхдержавы, и сегодня именно она позволяет стране уверенно двигаться к лидерству в космосе.

Военный эксперт Кристофер Бодин подчеркивает, что развитие ракетной отрасли в Китае не только привело к укреплению обороноспособности, но и способствовало экономическому росту, который вывел Китай на второе место в мире по объему экономики. По его мнению, ракеты — ключевой инструмент, который в будущем позволит Китаю достичь амбициозных целей в освоении космоса, включая строительство орбитальной станции и лунной базы, а также высадку на Марс.

Запуск ракеты в Тихом океане вызвал удивление на Западе. Как отметил специалист по ядерному вооружению Джеймс Эктон, обычно Китай проводит такие испытания в своих внутренних регионах, направляя ракеты в западные пустыни. Тот факт, что ракета упала в международные воды, стал неожиданностью для многих. Это движение Китая напоминает аналогичные испытания, которые проводит США для своего флота межконтинентальных ракет.

Испытания такого масштаба проводят лишь несколько стран, и, как правило, они ограничиваются их собственными территориями. Например, Северная Корея регулярно проводит пуски ракет, которые падают в воды между Корейским полуостровом и Японией. А США тестируют свои ракеты, выпуская их с побережья Калифорнии и направляя на испытательные полигоны в Тихом океане.

Эксперты уверены, что таким образом Китай демонстрирует своё равноправие с ядерными державами. “Мы не скрываем наличие ядерного оружия и действуем как великая ядерная держава,” — отметил Джеймс Эктон. Американский политолог Джеффри Льюис добавил, что Китай больше не чувствует себя связанным какими-либо ограничениями и активно подтверждает свою способность сдерживания.

Кроме того, Китай дал понять, что его терпение не бесконечно. По мнению бывшего сотрудника Министерства обороны США Дрю Томпсона, Китай готов использовать своё мощное оружие для защиты своих интересов, если сдерживание окажется недостаточным.

Сегодня Китай имеет одну из самых сильных армий мира и крупнейший военно-морской флот. Его военные силы, включая авиацию и ракетные технологии, занимают лидирующие позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Большая часть истребителей НОАК — это современные модели четвёртого и пятого поколения, что делает Китай серьёзным противником на мировой арене.

С приходом к власти Си Цзиньпина Китай начал масштабную модернизацию своих вооружённых сил. Страна вложила огромные ресурсы в развитие высоких технологий, от стелс-истребителей до авианосцев. Военный бюджет Китая с 2015 года увеличился более чем вдвое, и на сегодняшний день он является вторым по величине в мире, уступая лишь США.

По данным отчета Минобороны США, Китай к маю 2023 года имел более 500 действующих ядерных боеголовок, и эта цифра, по прогнозам, вырастет до 1000 к 2030 году. Однако эти данные остаются приблизительными. Для сравнения, Россия имеет более 5500 боеголовок, а США — около 5000.