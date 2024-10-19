Встреча президента Владимира Путина с главными редакторами ведущих СМИ стран БРИКС произвела сильное впечатление на участников, рассказал РИА Новости Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы “Россия сегодня”. По его словам, многие из присутствующих сочли высказывания российского лидера настоящей сенсацией.

Как отметил Киселев, встреча прошла в особом формате, который оказался очень удачным. Президент уделил внимание каждому из участников и не торопился, что позволило детально обсудить важные вопросы. Для представителей некоторых стран, например, Латинской Америки и Египта, многие заявления Путина стали откровением, несмотря на то что для Китая они были ожидаемыми.

По мнению Киселева, именно содержание выступления и тот уровень внимания, который чувствовали представители разных стран, сделали эту встречу особенно успешной.