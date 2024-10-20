Низкое артериальное давление, или гипотония, представляет не меньшую угрозу для здоровья, чем гипертония, напомнил кардиолог из Кливлендской клиники Джеффри Курсон. Он объяснил, как быстро нормализовать показатели, если они упали.

Многие люди с гипотонией испытывают слабость, ощущение постоянной усталости, мерзнут даже под жарким солнцем или в хорошо прогретом помещении, а также сталкиваются с проблемами концентрации.

Если вы чувствуете, что давление стремительно падает и вы близки к обмороку, первым шагом к улучшению состояния должно стать изменение положения тела. Например, если вы стоите, лучше сесть или лечь. Находясь в сидячем положении, попробуйте опустить голову между ног, а лежа приподнимите ноги.

Кардиолог также посоветовал обращать внимание на окружающую обстановку. В таких моментах особенно важно избегать опасных поверхностей, таких как лестницы и кафельные полы, чтобы минимизировать риск травм в случае потери сознания.

Еще один важный способ поднять кровяное давление это пить больше воды. Дополнительная жидкость помогает увеличить объем циркулирующей крови, что способствует расширению сосудов и улучшению кровотока.