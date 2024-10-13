Научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов считает, что мирные инициативы, предлагаемые разными странами для урегулирования конфликта на Украине, не учитывают важную проблему. В интервью РИА Новости он отметил, что если Россия сейчас прекратит свои действия, это может привести к победе Запада, что лишь усилит его агрессивные намерения в отношении других стран.

По мнению Караганова, такие предложения от стран, как Индия, Китай и Бразилия, на первый взгляд выглядят привлекательными, но многие не осознают последствий. Он подчеркнул, что без окончательной победы России это будет восприниматься как триумф Запада, что создаст угрозу для других государств, включая те же Китай и Индию.

«Прекращение конфликта сейчас будет означать не только нашу недопобеду, но и открытие возможностей для дальнейших агрессивных шагов Запада», – заявил эксперт, подчеркивая, что необходимо предотвратить развитие такого сценария.

Караганов уверен, что текущая ситуация требует решительных действий для предотвращения глобальных последствий и эскалации новых конфликтов.

Ранее эксперт также заявил, что удары Киева по России должны вызывать однозначную реакцию – ответный ядерный удар.