Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что возможное вторжение Украины в Белоруссию может стать фатальным для власти Владимира Зеленского. Так в интервью для NEWS.ru он прокомментировал заявление украинского депутата Олега Дунды о необходимости переноса боевых действий на белорусскую территорию.

Дандыкин подчеркнул, что Белоруссия не объявляла войну Украине, но она является важным союзником России в рамках Союзного государства. Агрессия против Белоруссии будет расцениваться как вторжение в независимую страну, что может привести к серьёзным последствиям. Россия уже отреагировала на подобные планы режима Зеленского и отметила, что в ответ могут потребоваться радикальные меры. В их числе применение тактического ядерного оружия.

По мнению Дандыкина, маловероятно, что белорусская армия сдастся при первых признаках вторжения. Он указал на то, что численность вооружённых сил Белоруссии составляет около 60 тысяч человек, многие из которых прошли обучение под руководством российских специалистов. Такой шаг со стороны Киева, по словам эксперта, станет «самым безрассудным решением» украинских властей и “последним гвоздем в крышку гроба”, в котором будут похоронены непомерные амбиции президента Украины Зеленского.

Данный комментарий был сделан в ответ на заявление украинского парламентария Олега Дунды, который 5 октября призвал украинские войска начать боевые действия на территории Белоруссии. По мнению депутата, белорусская армия якобы сдастся без сопротивления.