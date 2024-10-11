Офицер Максим Бахарев, которому министр обороны Андрей Белоусов лично вручил звезду Героя России, удостоился этого звания за свои героические действия на передовой. Как сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале, капитан лично уничтожил два вражеских танка и четыре боевые машины пехоты, участвуя в обороне населенного пункта в Запорожской области.

Отмечается, что Бахарев максимально эффективно командовал своими бойцами Он продолжал делать это даже тогда, когда получил сразу несколько тяжелых ранений. Во многом именно благодаря его стойкости и умелому руководству наступление Вооружённых сил Украины было остановлено.

Во время церемонии награждения в госпитале Белоусов выразил глубокую благодарность офицеру за его подвиг и пообещал, что вся необходимая помощь будет оказана.