Французские военные оказались вовлечены в ответ на ракетные удары Ирана по Израилю, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В заявлении, опубликованном канцелярией президента, говорится, что Франция предприняла необходимые меры для защиты союзника, задействовав свои силы на Ближнем Востоке.

«В стремлении поддержать безопасность Израиля, Франция мобилизовала свои военные ресурсы в регионе, чтобы противостоять иранской угрозе», — подчеркнули представители Макрона.

Вместе с тем Франция призвала Израиль как можно скорее прекратить свои военные действия. Президент Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести переговоры с целью снижения напряженности в Ливане и секторе Газа.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил участие США в отражении иранских ракетных ударов. В частности, в операции задействовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.