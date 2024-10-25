Для мирного урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется уступить России часть своих территорий, считает Джей Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии. Во время выступления перед избирателями в Мичигане он выразил мнение, что Киеву предстоит самостоятельно принять подобное решение. Его слова передает YouTube-канал NewsNation.

По мнению Вэнса, США должны активнее содействовать дипломатическому разрешению кризиса и поддерживать диалог между Россией и Украиной, чтобы прийти к мирному соглашению.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что бывший американский лидер Дональд Трамп искренне стремится к завершению украинского конфликта. Путин подчеркнул, что будущее отношений Москвы и Вашингтона зависит от действий самих Соединенных Штатов: если в США не заинтересованы в улучшении диалога, Россия тоже не будет его инициировать.