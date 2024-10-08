Обещания Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине за день означает его стремление склонить Киев к капитуляции. Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, передает агентство Bloomberg.

Харрис открыто заявила, что предложение Трампа сводится к требованию сдачи украинских позиций. Она подчеркнула, что такие заявления не способствуют решению конфликта, а лишь усугубляют ситуацию. Однако при этом она воздержалась от комментариев по поводу возможного вступления Украины в НАТО, отметив лишь, что этот вопрос будет решаться, если возникнет необходимость.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что, победив на выборах, сможет быстро разрешить конфликт между Украиной и Россией, заявив, что для этого ему понадобится всего один день. Он также отметил, что готов взяться за решение этого вопроса ещё до своей инаугурации, если станет президентом. Кроме того, бывший госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Трамп уже ведёт переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по иранскому вопросу на случай своего возвращения в Белый дом. По словам Помпео, Трамп таким образом подаёт сигналы международному сообществу.