Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие дни Русскую равнину накроет сильная непогода, в том числе снегопады и метели, что предвещает приход так называемой «автомобильной» зимы.

К середине недели в столичном регионе начнётся череда проливных дождей, которые будут чередоваться с мокрым снегом. Днём температура будет держаться около +3…+5 градусов, однако к вечеру ожидается падение до 0…+2. Ситуация может привести к задержкам в аэропортах и сложностям на дорогах.

В пятницу утром погодные условия улучшатся, но ненадолго. Ночью температура опустится до 0…-2, а к утру вновь начнутся снегопады, переходящие в дожди. В дневные часы воздух прогреется до +4…+6, и часть выпавшего снега растает. Суббота снова принесёт ухудшение погоды, штормовой ветер и снегопады. Температура уже не поднимется выше +5 градусов, а снежный покров увеличится до 2-5 сантиметров.

На праздничные дни, 3 и 4 ноября, синоптики прогнозируют настоящую зиму: снегопады и метели значительно снизят видимость на дорогах. Дневная температура будет держаться у нуля, снежный покров ещё увеличится. Ожидается, что дороги покроются льдом, что приведёт к многократному увеличению тормозного пути и росту числа аварий. Тишковец порекомендовал водителям срочно заменить летние шины на зимние и, если возможно, отказаться от дальних поездок на личном транспорте в праздничные дни, чтобы избежать риска.