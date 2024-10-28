Жителям Камчатки дали рекомендации по безопасному приготовлению куриного мяса и яиц в условиях распространения птичьего гриппа. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения при использовании продуктов птицеводства, сообщает ИА «Кам 24».

На птицефабрике «Пионерская» был выявлен птичий грипп, что стало причиной введения режима ЧС на Камчатке. Болезнь может передаваться не только между птицами, но и от инфицированных животных к людям. К переносчикам относятся домашние и дикие птицы, а также свиньи, хорьки, кошки и собаки.

Инфицирование возможно при контакте с больной или мертвой птицей, а также через употребление продуктов, полученных от заражённых особей. Поэтому важно правильно обрабатывать мясо и яйца. Чтобы обезопасить себя, яйца рекомендуется варить не менее 10 минут, а курицу готовить при температуре 100 градусов минимум полчаса.

Признаки заражения птичьим гриппом включают озноб, высокую температуру, головные и мышечные боли. В тяжелых случаях болезнь сопровождается рвотой, жидким стулом, а через несколько дней – влажным кашлем с примесью крови. Если заболевание осложняется, это может привести к пневмонии и проблемам с сердцем и почками.

Для профилактики птичьего гриппа рекомендовано избегать контакта с птицами, особенно дикими, и не брать их на руки. Владельцам домашних птиц следует изолировать их от диких особей, особенно водоплавающих.

На кухне сырое мясо птицы и яйца не должны храниться рядом с другими продуктами. Продукты из птицы следует приобретать только в официальных точках торговли, где есть ветеринарные документы.

Если после контакта с птицами в течение недели появляются симптомы ОРВИ, важно незамедлительно обратиться к врачу.