На сегодняшний день криптовалюты становятся все более популярными среди инвесторов и трейдеров. Однако одним из основных вопросов при работе с криптовалютами является комиссия, взимаемая криптобиржами за проведение операций. Многие пользователи стремятся найти платформы, где можно торговать без комиссий или с минимальными сборами. В статье эксперты сайта Profinvestment.com рассмотрят перечень криптобирж без комиссий, предлагающих возможность проводить операции без комиссий или со значительно сниженными расходами для пользователей.

Какими бывают комиссии на криптобиржах

Криптобиржи могут взимать различные комиссии за совершение операций с криптовалютами:

Торговая.

Вывод средств.

Обмен валюты.

Овернайт.

Некоторые биржи предлагают сниженные или даже отсутствующие комиссии для определенных операций или категорий пользователей. Важно внимательно изучать условия использования криптобиржи и учитывать все возможные комиссии при выборе платформы для торговли криптовалютой.

Как можно снизить комиссии

Для снижения сборов на криптобиржах есть такие способы:

Выбор биржи без комиссий или с минимальными сборами может значительно сократить затраты. Некоторые платформы предлагают безопасные и удобные условия торговли без комиссий для определенных операций.

Можно использовать промо-коды, предложения для новых пользователей или привлечение друзей для уменьшения комиссий.

Другой способ снижения издержек – активное использование лимитных ордеров, что позволяет торговать по сниженной ставке для тейкеров.

Повышение уровня вашего аккаунта на бирже зачастую предоставляет определенные привилегии и скидки на комиссии вплоть до нулевых значений.

Эксперты сайта Profinvestment.com советуют также следить за акциями и специальными предложениями криптобирж, чтобы максимально оптимизировать свои расходы при торговле криптовалютами.

Зачем искать криптобиржи без комиссий

Отсутствие комиссий позволяет существенно снизить издержки при торговле криптовалютами, что особенно важно для скальперов и арбитражников. Увеличение сборов даже на 0.01% могут прибыльную стратегию превратить в убыточную.

Лучшие криптобиржи без комиссий

Получение VIP статуса на криптобирже позволяет торговать без дополнительных расходов для пользователей. В 2024 году выгодные условия предлагают такие платформы:

Bybit. Комиссия тейкера — 0.0050 %, мейкера — 0.0150 % для пользователей со статусом Pro 6. Для получения нужно обеспечивать торговый оборот на споте более 1 млрд USDT или более 5 млрд USDT на фьючерсах или опционах.

OKX. Нулевая комиссия для тейкера и 0,030 % для мейкера при получении VIP 6. Для этого нужно иметь баланс 10 млн USDT или оборот за 30 дней более 200 млн USDT.

MEXC. Нулевая комиссия для тейкера (для большинства пар) и 0.02% для мейкера. Для этого нужно удерживать баланс нативного токена MX более 1 000 единиц.

Выбор криптобиржи без комиссий зависит от индивидуальных предпочтений и требований трейдера, поэтому стоит изучить условия и функционал каждой платформы перед принятием решения.