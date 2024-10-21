Микрофинансовые компании – это альтернатива банкам, предоставляющая доступ к небольшим займам на короткие сроки. Такие организации выдают обычно не более 175 000 тенге на срок до 30 дней. Микрозаймы выручают в случае, когда не хватило денег до зарплаты или нужно срочно совершить внезапную покупку.

В Казахстане МФО играют важную роль, особенно для людей, не имеющих возможности получить кредит в банке. Микрофинансовые компании значительно лояльнее относятся к клиентам, они не требуют идеальной кредитной истории и стабильного источника дохода.

Особенности микрокредитов в Казахстане

Первое время МФО Казахстана выдавали только кредиты на короткий срок. Такие займы выручали, когда деньги нужны были срочно. Однако отрасль развивается, и теперь МФО выдают микрокредиты на длительный срок или даже предоставляют возможность взять телефон в рассрочку на выгодных условиях. Найти все предложения от микрокредитных организаций можно на сайте nakredit.kz. Он собрал в себе информацию обо всех микрофинансовых компаниях. На страницах каталога можно быстро найти подходящие микрокредиты, сравнить условия и выбрать лучшие для себя.

Основные характеристики МФО, это:

Ограниченные сумма и срок кредита. Ежедневная процентная ставка. В среднем она составляет 1,75% в день. Акции и промокоды на скидку. Возможность взять первый займ под 0%. Онлайн оформление без необходимости посещать офис компании. Обратиться к услугам можно в любое время суток и день недели. Минимум требований к клиентам. Услуги доступны всем совершеннолетним гражданам Казахстана. Минимум документов. Для оформления понадобится только паспорт и ИИН.

Микрофинансовые компании отличаются более простым подходом к выдаче средств и характеризуются лояльным отношением к заемщикам.

Как МФО принимают решение по заявке?

Микрокредитные компании способны дать ответ по заявке всего за несколько минут. Такая скорость возможна благодаря использованию системы кредитного скоринга для принятия решения по заявке. Такие системы позволяют быстро оценить личность заемщика и дать решение по заявке. Система автоматически оценивает клиента, используя данные из документов. Кредитор получает информацию из баз данных банков, Кредитного бюро и налоговой.

Использование такой системы позволяет дать ответ по заявке быстро и без ошибок.

Как подать заявку и точно получить одобрение?

Несмотря на высокий показатель одобрения, микрофинансовые компании тоже могут отказать.

Чтобы повысить свои шансы на одобрение, нужно:

При первом обращении в новую компанию указать небольшую сумму и срок займа. Заявки на срок до 10 дней одобряют чаще. Проверяйте заявки на предмет ошибок и опечаток. Так как решение принимает автоматическая система, случайная ошибка может привести к отказу в выдаче. Указывайте только достоверные данные. Даже если есть соблазн указать лучшую должность или зарплату, лучше писать правду. Информация проверяется, и попытка ввести сервис в заблуждение приведет к отказу. Обращайтесь в компании, условиям которых вы соответствуете. Это повышает вероятность одобрения в несколько раз. Например, если у вас плохая кредитная история, нужно искать компании которые делают акцент на работе с такими клиентами. Подавайте заявки сразу в несколько МФО. Это позволит повысить вероятность одобрения.

При правильном подходе к выбору МФО и подаче заявки вы сможете получить выгодный и простой займ на любые нужды. Не торопитесь с выбором: сравнивайте условия разных компаний и выбирайте лучшие.