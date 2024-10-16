ОСАГО – это аббревиатура, которая расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. Говоря простым языком, наличие полиса позволяет в случае дорожно-транспортного происшествия выплатить сумму ущерба не из своего кармана, а деньгами страховой компании.

Собственно, “наличие полиса” – это лишь условное высказывание, так как по действующему законодательству этот самый полис должен быть у каждого водителя. Страхование является обязательным и без его оформления водитель просто не имеет права выезжать на дорогу. Купить ОСАГО рассчитать стоимость полиса сегодня можно онлайн, что существенно упрощает задачу и позволяет избежать как штрафов за отсутствие страховки, так и выплаты ущерба в случае ДТП.

Как рассчитать стоимость ОСАГО

Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора, который моментально выдает точную сумму. Для этого достаточно ввести следующую информацию:

марка и модель автомобиля;

год выпуска машины;

мощность двигателя;

город, в котором проводилась государственная регистрация авто;

количество водителей, которые будут использовать машину. Это важный фактор, так как если полис оформляется лишь на одного человека, а за рулем окажется другой, потребуется платить штраф;

минимальный возраст водителя и стаж вождения.

После ввода этих данных будет проведен предварительный расчет стоимости полиса. Следующим этапом будет его оформление онлайн.

Выбор страховой компании

Страховые устанавливают собственные тарифы, поэтому за счет разницы между ними можно рассчитывать на более низкую стоимость полиса и, соответственно, на реальную экономию средств. При этом выбор компании остается за водителем – он имеет право обратиться в ту из них, которая устраивает его по всем параметрам. Страховая же не может отказать в оформлении полиса.

Кроме того, рекомендуется четко в установленные сроки продлевать срок действия договора. В этом случае страховые компании могут предлагать неплохие скидки, также позволяющие экономить.

Мало того, желательно регулярно изучать предложения на рынке даже в том случае, если полис уже приобретен. Некоторые компании готовы предоставлять бонусы водителям, которые переходят к ним из других страховых.

В процессе оформления ОСАГО можно либо указать число водителей, которые будут пользоваться автомобилем, либо выбрать вариант “неограниченное”. Страховые редко упоминают о том, что “безлимитный” тариф обходится дороже. Поэтому при желании сэкономить, лучше все же оформить полис на точное количество человек.

Регулярное отслеживание предложений имеет еще одно очевидное преимущество – всегда имеется возможность своевременно получить информацию об акциях или программах лояльности, воспользоваться выгодной скидкой на приобретение полиса.

На стоимость ОСАГО влияет еще один фактор – коэффициент безаварийной езды. Все, что требуется от водителя – просто ездить предельно аккуратно и не попадать в ДТП. Тем самым он не будет вынуждать страховую компанию выплачивать ущерб и сможет рассчитывать на благодарность за это в виде скидки.

Чтобы следить за предложениями и находить наиболее выгодные из них, достаточно воспользоваться возможностями сайта banki.ru, на котором представлены только самые надежные и проверенные страховые. Информация об их тарифах обновляется моментально. Кроме того, сайт гарантирует подлинность приобретаемого онлайн полиса.

Также имеется возможность воспользоваться полезными сервисами, такими, к примеру, как проверка коэффициента безаварийной езды. Для этого потребуется только ввести персональные данные одного или всех водителей, на которых оформлены полисы ОСАГО, и номера водительских удостоверений.