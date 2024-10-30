Рамзан Кадыров, глава Чечни, сообщил, что удар дронов «Герань» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве стал ответом на атаку украинского дрона на здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Об этом он написал в своем телеграм-канале в среду.

Кадыров отметил, что в результате этих действий украинских военных погибли их же соотечественники, которые находились в плену.

По информации Воздушно-космических сил Минобороны России, удар возмездия по киевскому центру управления привел к гибели девяти украинских военных, еще семнадцать получили ранения.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) рассказал о повреждениях здания Генштаба ВСУ после взрывов. В интернете также были опубликованы фотографии разрушений, предположительно сделанные на месте атаки.