В зоне проведения специальной военной операции (СВО) танки были разделены на несколько типов в зависимости от их задач и уровня антидроновой защиты. Об этом сообщает издание «Известия». Новая классификация включает штурмовые танки и артиллерийские машины, которые ведут огонь с закрытых огневых позиций (ЗОП).

Командир танка Т-80 с позывным Барс рассказал, что экипажи самостоятельно усиливают защиту своих машин. На его танк установлены дополнительные сетки поверх заводского антидронового навеса с динамической защитой, называемого «мангалом». Эта доработка позволяет машине эффективно вести огонь с ЗОП, при этом сохраняя мобильность.

В отличие от танков с тяжелыми защитными навесами, полностью прикрывающими машину, такие как у Барса могут свободно вращать башню, что дает возможность стрелять в любом направлении. В издании отмечают, что, несмотря на исчезновение разделения на «тяжелые», «средние» и «легкие» танки после Второй мировой войны, сегодня различия вновь стали заметны в зависимости от задач и «тюнинга» техники.