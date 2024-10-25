Происхождение поцелуев, такого привычного жеста, как оказалось, уходит в глубокую древность. По мнению британского ученого Адриано Ламейры, этот жест возник задолго до появления современных людей и сначала был не символом привязанности, а способом личной гигиены. Древние предки человека использовали мягкие прикосновения губами и посасывание, чтобы удалять друг у друга паразитов с шерсти.

С течением времени и по мере потери густого волосяного покрова такие сеансы «ухода» становились короче, но контакт между губами сохранился, постепенно трансформируясь в знакомое нам «ритуальное касание». Ламейра считает, что эта форма взаимодействия с течением веков стала чем-то большим, чем уход за телом, — она превратилась в способ укрепления социальных связей.

Работа профессора, опубликованная в журнале Evolutionary Anthropology, показывает, что поцелуи не сразу обрели романтический или чувственный подтекст. Этот жест сначала служил знаком близости и доверия, а сексуальное значение приобрел лишь на поздних этапах эволюции человека.

Интересно, что одни из самых древних записей о поцелуях сохранились в текстах Месопотамии, датированных примерно 2 500 годом до нашей эры. Современные формы поцелуев, от дружеского приветствия до романтического касания губ, можно рассматривать как отголосок этой древней практики, прошедшей сквозь века и закрепившейся в культурах всего мира.