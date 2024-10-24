Исследование таинственных останков гуманоидов, найденных на плато Наска в Перу, продолжает будоражить научное сообщество. Останки оказались необычными, что сразу же привлекло внимание учёных. Одна из мумий выделяется особенно — у неё всего три пальца на каждой руке, а кости имеют нестандартные, аномальные формы, которые не встречались среди человеческих останков.

Во время вскрытия были обнаружены не только странные кости, но и металлические импланты. Эти конструкции, покрытые чешуйчатым узором, визуально напоминали металлический сплав. В результате анализа выяснилось, что в состав этих имплантов входят такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и даже осмий.

Чтобы углубиться в изучение этих уникальных останков, специалисты применили специальную сыворотку, предоставленную экспертами ФБР. Этот метод позволяет глубже изучить мягкие ткани мумий и раскрыть больше тайн, связанных с их природой и происхождением.

Однако далеко не все считают эти находки подлинными. В Министерстве культуры Перу высказываются опасения, что мумии могут быть искусной подделкой, сделанной из костей животных и современных материалов. Тем не менее, учёные продолжают исследования в надежде выяснить, имеют ли эти останки отношение к древним цивилизациям или это современная мистификация.