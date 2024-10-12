Инцидент с участием губернатора Забайкальского края Александра Осипова вызвал бурное обсуждение в сети после появления видео, на котором видно, как чиновник ковыряется в носу и затем вытирает руку о свою подчинённую — начальницу лесничества Елену Шаляпину. Этот момент был запечатлен во время доклада о пожарах в регионе.

Помощник губернатора поспешил оправдать действия Осипова, заявив, что глава региона не мазал «козявку», а лишь отгонял насекомых. По его словам, губернатор пытался повернуть Шаляпину в сторону, чтобы обратить её внимание на горящую сопку, и случайно задел её.

“Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять”, – пояснил помощник.

Инцидент произошел в обстановке, когда в воздухе летало множество мошек, что, по мнению помощника, объясняет странное поведение Осипова. Впрочем, это объяснение не убедило общественность, так как кадры явно показывают совсем иную картину.

На следующий день власти Забайкальского края подтвердили подлинность видео и признали, что губернатор действительно вытер руку о свою подчиненную. Зампред правительства региона по информационной политике Вячеслав Кулаков рассказал, что власти пересмотрели запись и убедились в произошедшем.

Сразу после инцидента Осипов отказался комментировать ситуацию, однако позднее он связался с Шаляпиной и принёс ей извинения. Источники утверждают, что губернатор объяснил женщине, что не имел намерения оскорбить её, и Шаляпина эти извинения приняла.