Исследование, проведенное австралийскими и европейскими учеными, показало, что работа в стоячем положении не приносит значительной пользы для системы кровообращения и не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Научные данные, собранные с 83 тысяч добровольцев, не подтвердили популярное мнение о том, что стоячий образ работы может компенсировать вред от сидячего образа жизни. Более того, было выявлено, что длительное нахождение на ногах может способствовать развитию таких заболеваний, как варикоз и тромбоз вен.

По словам научного сотрудника Сиднейского университета Мэтью Ахмади, главной находкой исследования стало то, что работа стоя сама по себе не защищает от проблем с сердцем и сосудами, которые возникают при длительном сидении. Наоборот, длительное пребывание в стоячем положении может нести определённые риски для здоровья, особенно для кровеносных вен.

Исследование было проведено на основе данных из UK BioBank, в котором участвовали взрослые жители Великобритании, не страдавшие изначально сердечно-сосудистыми заболеваниями. За семь лет наблюдений учёные зафиксировали около 9 тысяч случаев различных нарушений, включая гипертонию и варикоз.

Специалисты изучали, как привычка работать стоя влияет на развитие этих заболеваний, особенно в условиях, когда стоячая работа стала популярным методом борьбы с последствиями сидячего образа жизни. Все участники носили акселерометры, которые отслеживали их активность и положение в течение дня.

Результаты показали, что длительное сидение действительно увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Например, каждые дополнительные часы, проведённые сидя более 10 часов в день, повышали этот риск на 26%. Однако работа стоя не оказалась эффективной для снижения вероятности гипертонии и других заболеваний сердца.

Более того, если человек проводил более половины дня на ногах, вероятность развития варикоза и тромбоза вен увеличивалась на 22% с каждым дополнительным часом стояния. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что длительная работа в стоячем положении может принести больше вреда, чем пользы для системы кровообращения, и следует осторожно подходить к выбору такого стиля работы.