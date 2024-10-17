Исследователи представили новый метод лечения диабета 2 типа, который может полностью избавить пациентов от зависимости от инсулина. На конференции Digestive Disease Week (DDW) были озвучены результаты исследования EMINENT, где применялась технология электропорации под названием ReCET. Эта процедура помогает улучшить контроль уровня сахара в крови за счёт восстановления функций кишечной слизистой оболочки.

Технология работает на основе электрических импульсов, которые создают небольшие поры в мембранах клеток, что позволяет улучшить чувствительность организма к собственному инсулину. В сочетании с препаратом семаглутид эта методика показала, что 86% пациентов смогли полностью отказаться от инсулина и поддерживать нормальный уровень сахара в крови на протяжении года.

Процедура ReCET отличается высокой безопасностью и простотой в исполнении. Она проводится амбулаторно и не вызывает повреждений тканей, что делает её более щадящей по сравнению с другими методами лечения. Благодаря отсутствию теплового воздействия, снижается риск осложнений, что делает её перспективной альтернативой для пациентов с диабетом.

Результаты исследования показали значительное улучшение показателей здоровья у пациентов: у большинства уровень глюкозы натощак снизился, а показатель гликированного гемоглобина улучшился с 7,2% до 6,6%. Учёные считают, что эта технология может радикально изменить подход к лечению диабета, уменьшая необходимость в ежедневных инъекциях инсулина и предлагая более комфортное решение для пациентов. В ближайшее время планируется проведение дополнительных исследований для подтверждения эффективности метода.