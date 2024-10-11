Российская туристка осталась без телефона после нападения местного жителя в одном из индийских поездов, сообщает издание The Print.

Инцидент произошел 17 августа. Россиянка по имени Нина Н., ехала на экспрессе в штате Бихар. Во время поездки она снимала на видео виды реки Фалгу из окна поезда. В этот момент неизвестный мужчина неожиданно напал на неё, ударив палкой, и забрал телефон. Нина обратилась за помощью к местным правоохранителям, после чего индийская железнодорожная полиция начала расследование.

Спустя несколько дней арестовали двух подозреваемых Пинту Кумара и Саджана Кумара. У них было обнаружено несколько похищенных телефонов, но среди них не оказалось телефона россиянки.

Вернувшись домой, Нина неожиданно получила уведомление через сервис iCloud, где было указано, что её украденный телефон находится в городе Нагпур, штат Махараштра. Туристка сообщила об этом полиции Индии по электронной почте.

Министерство железных дорог Индии подтвердило, что в данный момент ведутся поиски преступника в указанном регионе.