Иерей Константин Корепанов выразил уверенность, что любые замыслы, направленные против России, будут разрушены по воле Господа. Об этом он рассказал в интервью каналу «Святые места» на платформе «Яндекс.Дзен», передает “Главный региональный”.

Священник отметил, что Бог всегда вмешивается, когда видит несправедливость или злые намерения. Он подчеркнул, что пока христианская вера остаётся крепкой, Господь будет защищать Россию от внешних угроз. Корепанов напомнил, что как тысячи лет назад, так и сегодня, ни демоны, ни властители этого мира не в силах определять судьбу страны.

«Если агрессия против России всё же произойдёт, это будет допущено Богом ради нашего смирения. Даже те, кто сегодня руководствуется не Писанием, а разумом, должны помнить о важности молитвы», — отметил священник.

Корепанов также обратился к примеру из Библии, когда жители Иерусалима готовились к сражению, несмотря на то что город был окружён войсками. По словам пророка Исаии, люди поступили неправильно, ведь истинной защитой могло быть только обращение к Богу. В тот момент они должны были обратиться к молитве в храме, чтобы избежать беды. Священник подчеркнул, что ни одно испытание не приходит без воли Божьей, и для того чтобы его миновать, важно поддерживать связь с Ним.