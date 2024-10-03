Йеменское движение «Ансар Алла», более известное как хуситы, заявило о новых ударах по Израилю, используя беспилотные летательные аппараты. Как сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа, цели атак находились в Тель-Авиве и Эйлате крупных израильских городах с важной военной инфраструктурой.

По словам Сарии, удар в Тель-Авиве был нацелен на военный объект, и для его осуществления были задействованы беспилотники, разработанные силами хуситов. В Эйлате атака была проведена с использованием четырех дронов, которые, по утверждению хуситов, также были направлены на стратегически важные военные объекты.

Эти действия стали продолжением ранее проведенных операций, когда хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из Нью-Йорка. Тогда для удара использовали ракету под названием «Палестина-2», что подчеркивает символическую значимость атаки.

Растущая активность хуситов в регионе, в том числе их удары по израильским военным целям, свидетельствует о продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и усилении роли беспилотных технологий в современных конфликтах.