Теракт, направленный против аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре, был не только атакой боевиков, но и попыткой западных стран сдержать развитие турецкой оборонной промышленности, считают опрошенные изданием Hürriyet эксперты. По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, целями таких атак является подрыв стратегических проектов Турции в данной области и ее стремления обрести независимость от технологий Запада.

Гючлюэр заявил, что развитие корпорации TUSAŞ несёт Турции свободу от зависимости в военной сфере, в том числе от западных технологий и вооружений. По его мнению, момент для нападения выбран не случайно – Турция завершает разработку истребителя KAAN и практически закончила создание собственного двигателя, что может кардинально изменить её положение на мировом рынке вооружений.

Другой эксперт, отставной полковник разведки Кочкун Башбуг, поддержал мнение о том, что курдская РПК действовала по указанию зарубежных сил, которые предоставили боевикам разведданные. По его словам, турецкая оборонная промышленность, и в частности проекты TUSAŞ, напрямую угрожают интересам крупных западных компаний, включая американских производителей, для которых оборонный сектор остаётся одной из самых прибыльных статей дохода.

Колумнист Hürriyet Недим Шенер добавил, что действия боевиков указывают на международные связи и участие не только РПК, но и некоторых западных стран, включая США и Израиль, что отражает стремление подорвать оборонные достижения Турции.