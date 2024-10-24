В последнее время в России набирает популярность необычный подход к отбору сотрудников — на собеседованиях всё чаще задаются вопросы об астрологии, знаках зодиака и даже раскладах таро. Карьерный эксперт Ольга Бухвалова, комментируя эту тенденцию для газеты «Известия», объяснила, как реагировать на такие вопросы и почему они не всегда уместны.

Эксперты отмечают, что использование эзотерики при отборе кандидатов — это своеобразный тренд, вызванный желанием некоторых компаний выделиться на фоне конкурентов. Вопросы о знаке зодиака или натальной карте часто задаются для создания необычной самопрезентации, что делает процесс собеседования не столько профессиональным, сколько рекламным ходом.

Бухвалова отмечает: если вакансия не связана с эзотерикой, и вас просят раскрыть личные данные на основе астрологических прогнозов, это может свидетельствовать о непрофессионализме работодателя. Она подчеркивает, что успешный рынок труда основан на объективных критериях — знаниях, навыках и достижениях, а не на гороскопах.

Если соискатель сталкивается с подобными методами на собеседовании и они кажутся ему неуместными, лучше вежливо отказаться от дальнейшего участия в процессе. По словам Бухваловой, подобный подход может быть оправдан лишь в узкоспециализированных сферах, связанных с эзотерикой, например, для ассистента таролога.