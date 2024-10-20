Приготовление домашних наливок и настоек — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. На первый план выходит качество используемого спирта, и в этом кроется одна из главных проблем. Об этом рассказал Николай Васильев, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, существует несколько видов спирта, и различить их обычному человеку бывает непросто. Например, есть технический гидролизный спирт, произведённый из непищевого сырья, и этиловый спирт, который используют в пищевой промышленности. Оба вида имеют существенные различия, и употребление технического спирта может быть опасным. Васильев подчеркивает, что, если на этикетке указано «пищевой – медицинский спирт», это вызывает вопросы: ведь спирт не может быть одновременно и тем, и другим.

Медицинский спирт используется для дезинфекции и стерилизации в медицинских учреждениях — он не предназначен для употребления в пищу. Чистота, необходимая для продуктов питания, ему не обязательна, поэтому такой спирт не всегда подходит для приготовления домашних наливок.

Васильев объясняет, что при желании медицинский спирт можно очистить до уровня пищевого, но этот процесс требует особых знаний и навыков. Очищение проходит через несколько этапов, включая окисление, перегонку и использование активных сорбентов. Однако без должной обработки такой спирт может стать вредным для здоровья, и вкус напитка пострадает.

Для домашних настоек можно использовать самогон, если он качественно приготовлен. В этом случае напиток может получиться достаточно крепким, вплоть до 40 градусов. Однако самый безопасный вариант, по мнению эксперта, — это водка. Такой напиток будет менее крепким, примерно 30 градусов, но безопасность и вкусовые качества гарантированы, если водка легальная и изготовлена на основе пищевого спирта.

Существуют разные виды спирта из пищевого сырья, среди которых выделяются такие, как «Альфа», «Люкс» и «Экстра». Спирт «Альфа» считается самым чистым, так как он производится исключительно из зерна и содержит минимальные количества метилового спирта, который является ядовитым. Спирты «Люкс» и «Экстра» также отличаются высокой степенью очистки.

Васильев также подчеркнул, что для приготовления наливок лучше всего подходят ягоды и фрукты. Сахар можно добавлять по вкусу, но важно помнить о высоком содержании быстрых углеводов в этих продуктах, что особенно важно для людей с диабетом.

Ещё одной проблемой могут стать косточки в плодах, так как они содержат амигдалин, который может выделять синильную кислоту. Поэтому количество косточек в настойках должно быть минимальным, хотя небольшое количество амигдалина не представляет опасности.

Таким образом, приготовление наливок и настоек требует не только терпения, но и понимания, какое сырье и какой спирт использовать для создания вкусного и безопасного напитка.