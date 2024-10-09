В своей новой книге известный американский журналист Боб Вудворд рассказал, что вице-президент США Камала Харрис в начале 2022 года рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому найти преемника. Согласно публикации из The Washington Post, это произошло на фоне напряжённой ситуации между Россией и Украиной.

Журналист утверждает, что осенью 2021 года Харрис также пыталась убедить президента Франции Эммануэля Макрона действовать активнее в рамках подготовки к возможному конфликту.

Однако ключевой момент наступил в феврале 2022 года, когда она встретилась с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи, по словам Вудворда, Харрис предложила украинскому лидеру разработать план преемственности на случай, если его ликвидируют или схватят, чтобы обеспечить стабильность в стране.