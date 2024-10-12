Ильдар Суфияров, старший лейтенант и командир второго мотострелкового взвода полка “Башкортостан”, проявил не только выдающуюся храбрость, но и стал примером решимости для своих сослуживцев. Он подписал контракт с Министерством обороны России в прошлом году и с тех пор активно участвовал в боевых операциях. Сегодня его подвиг был отмечен главой Башкирии Радием Хабировым.

Глава региона подчеркнул, что сослуживцы Ильдара вспоминают его как отважного лидера, способного принимать решения в самых напряжённых ситуациях. Суфияров успешно руководил взводом, выполняя задания под непрерывным обстрелом противника.

12 апреля текущего года его группа оказалась в сложной боевой ситуации и несколько часов удерживала свои позиции. В разгар сражения старший лейтенант остался один, но, несмотря на численное превосходство врага, отказался сдаваться. В конечном итоге он принял решение подорвать себя и троих противников гранатой, тем самым пожертвовав своей жизнью.

За проявленное мужество Ильдар Суфияров был удостоен звания Героя России посмертно. Радий Хабиров также заверил, что республика не оставит без поддержки семью погибшего бойца.