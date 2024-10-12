Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг футбольной Медиалиги на фоне недавнего инцидента в кубковом матче между командами LitEnergy и «СКА-Ростов». Встреча привлекла внимание не только игрой, но и скандалом, который разгорелся между президентом LitEnergy Михаилом Литвиным и болельщиками соперников.

Конфликт начался, когда Литвин, известный блогер, поддался на провокации со стороны фанатов «СКА-Ростов», которые оскорбляли его с трибун. В какой-то момент Литвин подошел к трибуне и ударил одного из зрителей по лицу. Это привело к массовой драке, в которую вмешались участники обеих сторон, включая музыканта Басту (Василия Вакуленко). Он, напомним, является руководителем ростовского клуба. Напряжение между Литвиным и Бастой стало кульминацией инцидента.

Губерниев, известный своими колкими комментариями, оставил свое мнение в личном телеграм-канале, не касаясь непосредственно скандала, но отметив, что «футбольная медиалига давно перестала быть про медиа, а теперь ещё и не про футбол». Этот комментарий, как считают многие, намекает на превращение спортивных встреч в поле для провокаций и скандалов, где внимание больше сосредоточено на шоу, чем на спортивных достижениях.

Напомним, ранее депутат Дмитрий Свищев также выразил мнение о поведении Литвина во время этой игры, отметив, что подобные действия президента футбольного клуба недопустимы в спортивных состязаниях.