Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания футболиста Максима Глушенкова, который признался, что любит выпить пиво после матчей. По словам Губерниева, в футбольной среде давно не секрет, что многие игроки употребляют этот популярный напиток.

Тем не менее, журналист подчеркнул, что гораздо важнее, что спортсмен не перешел на виски и водку, что, по его мнению, могло бы стать серьезной проблемой.

«Футболист должен нести позитивный пример, сеять разумное, доброе, вечно, а не хвастать своими алкогольными привычками на всю страну», — заявил Губерниев, слова которого приводит портал Metaratings.

Глушенков в нынешнем сезоне российского чемпионата демонстрирует впечатляющую статистику: семь точных ударов в семи матчах, что делает его одним из ключевых игроков команды.