Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий резко раскритиковал «план победы», который украинский президент Владимир Зеленский представил депутатам Верховной Рады. В своей речи 16 октября 2024 года, напомним, Зеленский заявил, что одним из ключевых пунктов этого плана является стремление к вступлению Украины в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Кроме того, планом предусмотрено дальнейшее получение военной помощи от Запада, дальнобоные удары по России с разрешения НАТО и продолжение “операций на территории РФ”.

Балицкий, комментируя это заявление, выразил своё мнение однозначно:

«Это полная чушь. Никакого смысла в этих обещаниях нет. Все их так называемые планы — это просто детский, дешевый обман». Такое заявление губернатора приводит ТАСС.

Кроме того, Балицкий подчеркнул, что люди, сражающиеся за режим Зеленского, в будущем никогда не смогут рассчитывать на прощение ни от украинцев, ни от россиян.