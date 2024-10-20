Около половины четвертого 20 октября в Дзержинске в Нижегородской области была зафиксирована серия мощных врывов. Как сообщили очевидцы, взрывы произошли в промышленной зоне города. Позже губернатор региона Глеб Никитин подтвердил, что город пытались атаковать беспилотные аппараты самолетного типа ВСУ.

Согласно его заявлению, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно сбили несколько дронов. Однако из-за осколков пострадали четверо сотрудников пожарной части, находившиеся на территории предприятия. Все они получили лёгкие ранения, и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы. Подробности инцидента и возможные последствия еще уточняются.