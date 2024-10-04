Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в регионе. По его словам, инцидент произошёл в Аннинском районе, где один из дронов упал на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию пустой цистерны. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет. На месте происшествия продолжают работать пожарные бригады. Гусев отметил, что режим опасности из-за атак дронов в регионе сохраняется.

Ранее губернатор заявил, что в ходе воздушных боёв над Воронежской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более десяти украинских беспилотников. Он подчеркнул, что информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

Министерство обороны России также сообщило о масштабных успехах в противостоянии с украинскими дронами. В течение одного дня, 3 октября, российские системы ПВО обнаружили и нейтрализовали 144 беспилотных аппарата, большая часть которых — 122 дрона — были перехвачены за пределами зоны специальной военной операции. Помимо этого, российские военные уничтожили несколько ракет, в том числе ATACMS и HIMARS.

За время конфликта, по данным Минобороны, были уничтожены 646 украинских самолётов, 283 вертолёта и свыше 32,7 тысячи дронов.