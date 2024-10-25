Выборы в грузинский парламент не являются геополитическим сражением между Европой и Россией, как хочет изобразить оппозиция. Об этом заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе в интервью для Financial Times.

По его словам, оппозиционеры пытаются придать выборам глобальный характер, представляя их как важный выбор между двумя мировыми силами. Однако для «Грузинской мечты» это обычный демократический процесс, в ходе которого решаются вопросы, касающиеся социальной политики, экономики, инфраструктуры, а также стабильности и мира в стране.

Издание отмечает, что внешние наблюдатели видят в этих выборах ключевой момент для Грузии. Они считают, что результаты могут определить, станет ли страна полноценной суверенной демократией, что придаёт этим выборам особое значение.