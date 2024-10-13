Артиллерийские орудия продолжают греметь на передовой, даже когда контроль фиксирует точные попадания. Бойцы не останавливаясь идут вперёд, приближаясь к новым рубежам. На этой неделе российские войска освободили четыре населённых пункта на Донбассе, не дав киевским формированиям шанса удержать позиции. Если за Гродовку украинская армия ещё пыталась бороться, то Золотую Ниву и Островское российские штурмовые отряды взяли быстро, используя смелые атаки бронетехники под прикрытием авиации и артиллерии.

На направлении к Покровску группировка «Центр» активно продвигается к крупному укрепрайону ВСУ. Принято решение атаковать всеми доступными силами. Артиллерийские орудия наносят удары по позициям врага, и даже после точных попаданий орудия продолжают работать, а бойцы продвигаются вперёд, рассказал “Пятый канал”.

На помощь штурмовым отрядам с воздуха приходят боевые дроны. Украинские солдаты, не выдержав натиска, сдаются в плен, подняв руки. Командир разведвзвода с позывным «Юрист» отмечает, что украинские войска деморализованы и при первом огневом контакте стремятся отступить. Российские силы постепенно подходят к городу Покровск, который является важным логистическим узлом и укрепрайоном.

Хотя войска ВСУ отступают к границе Днепропетровской области, группировка «Центр» готовится к финальному бою, предполагая, что противник может оказать сопротивление. Все склады и укрепления врага вокруг города уничтожаются, а боеприпасы ВСУ стараются рассредоточить по разным точкам, чтобы избежать больших потерь.

Внимание российских военных сосредоточено также на пунктах управления украинскими дронами. Их местоположения вычисляют по антеннам и модулям Starlink, которые украинские силы устанавливают в различных местах. Ответом на успешное наступление российских войск со стороны ВСУ становится обстрел западными ракетами, такими как HIMARS, Storm Shadow и ATACMS.

Но российская противовоздушная оборона работает эффективно. Комплексы «Бук-М2» готовы к бою. Старший оператор с позывным «Пахом» рассказал, как установка перехватывает вражеские ракеты: буквально на днях были уничтожены шесть ракет HIMARS, направленных на Донецк.

Темпы наступления российской армии не снижаются. Бойцы действуют на земле и в воздухе. В одном из боёв подразделения беспилотников уничтожили колонну тяжёлой техники ВСУ, первая машина взорвалась сразу после попадания. Работы ведутся круглосуточно, и в ночное время противнику также не дают передышки. Враг терпит потери, а его пехота вынуждена сдавать позиции.

Российские войска стремятся поддерживать наступательный темп, чтобы не позволить украинским силам создать новые линии обороны. Впереди ещё много боевых задач, и каждый новый успех приближает к следующему этапу операции.