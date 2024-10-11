Перенесенный COVID-19 может существенно повысить риск сердечных заболеваний, инсультов и даже летальных исходов в течение трёх лет после выздоровления. Такой вывод сделали исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, которые провели крупное исследование с участием более 10 тысяч людей старше 50 лет.

В рамках исследования выяснилось, что около 80% участников в 2020 году имели положительный результат на коронавирус, в то время как оставшиеся 20% сдали тесты, подтверждающие наличие вируса в организме. Учёные также сравнили эти данные с контрольной группой из 200 тысяч человек, которые не сталкивались с заражением COVID-19. Важно отметить, что ни один из участников не был вакцинирован.

Результаты исследования показали: люди, перенёсшие COVID-19, имеют в два раза больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, в течение трёх лет после выздоровления. Этот риск сохраняется независимо от того, насколько тяжело протекала инфекция.

Исследователи особо отметили значимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для тех, кто переболел COVID-19, подчеркивая важность регулярных медицинских обследований.