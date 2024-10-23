Охвативший кубу блэкаут созает серьезный дискоморт для отдыха туристов, приехавших в эту страну. Туроператоры пока не торопятся рекомендовать переносить запланированные поездки, но они внимательно следят за развитием ситуации с электроснабжением. Если проблемы с подачей электроэнергии не будут решены в ближайшее время, возможны массовые отмены и переносы туров, предупреждают представители туристической индустрии.

Вице-президент ассоциации по международному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что отмена туров пока не фиксируется, но отдельные туристы уже переносят свои поездки по разным причинам. Мурадян подчеркнул, что если в ближайшие дни ситуация не улучшится, число желающих изменить даты отдыха может увеличиться. Он также порекомендовал туристам, планирующим поездки на Кубу, следить за информацией от российской дипмиссии и уточнять у турагентов, есть ли в выбранных отелях генераторы. Пока в тех гостиницах, где проживают российские туристы, резервные источники питания продолжают работать, пишет “Турпром”.

Тем не менее, отдыхающие уже начали жаловаться на дискомфорт. Как сообщает канал SHOT, в социальных сетях появляются сообщения о неисправных лифтах и отсутствии кондиционеров, несмотря на высокие температуры, превышающие 30 градусов. Некоторые туристы жалуются, что не могут зарядить свои телефоны уже почти сутки. В отелях, где электроэнергию обеспечивают генераторы, горячая вода также стала редкостью, а персонал запрещает постояльцам пользоваться кофемашинами, ссылаясь на недостаток мощности.

Текущая ситуация вызывает всё большее беспокойство среди туристов, и если электричество не восстановят в ближайшее время, отдыхающие могут пересмотреть свои планы на посещение Кубы.