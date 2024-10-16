Таинственные черные шары неизвестного происхождения стали причиной временного закрытия городского пляжа Куджи в Сиднее, переает агентство ТАСС. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Как только они полностью удалят с побережья загадочные объекты, власти подумают об открытии пляжа.

Городские чиновники отметили, что с подобной ситуацией они сталкиваются впервые.

“Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы безопасно собрать и вывезти эти объекты, а также обследуем прилегающие районы”, – сообщили представители местных властей.

Часть шаров была отправлена на экспертизу в управление по охране окружающей среды, чтобы установить их природу и происхождение.

Этот случай вызвал интерес и тревогу у местных жителей, напомнив о похожем инциденте, который произошел в июле прошлого года. Тогда на пляже в районе Джуриен Бэй нашли странный металлический цилиндр. Он лежал на песке, и его происхождение также оставалось загадкой. Объект окружили и впоследствии вывезли для дальнейшего изучения.