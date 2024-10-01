Популярность певицы Валерии с годами не снижается, и ее гонорары остаются на высоком уровне. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл, что за одно выступление артистка получает от 3 миллионов рублей.

По его словам, успех Валерии во многом обусловлен работой ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина, который активно занимается ее карьерой.

“Валерия как была, так и остается на плаву. Иосиф Пригожин делает все, чтобы она была востребована”, — отметил Дворцов.

Продюсер также прокомментировал недавнее решение певицы выступить вместе с молодыми артистами, которые записали ее хиты в новых аранжировках. По его мнению, это не попытка сохранить популярность, а просто желание попробовать что-то новое. “Многие сейчас делают коллаборации с молодыми исполнителями. Но Валерии не требуется помощь молодых звезд, чтобы оставаться известной. Просто ей захотелось, не более”, — пояснил он.

Дворцов добавил, что несмотря на высокий гонорар, Валерия может делать скидки для друзей и идти навстречу организаторам. “Гонорары у нее приемлемые — от 3 миллионов и выше. С годами они не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, возможно, друзьям делают скидки”, — поделился он.

Напомним, что Валерия объявила о совместном выступлении с молодыми исполнителями, что свидетельствует о ее стремлении к творческим экспериментам и поддержке новых тенденций в музыке.