Командир штурмового батальона Михаил Петелин, известный под позывным “Саха”, рассказал о тактике, которую используют украинские военные в освобожденных российскими войсками населенных пунктах. В ходе зачистки мирных домов бойцы ВСУ прикрываются мирным населением. Видео с его заявлением появилось на официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Петелин подчеркнул, что украинские военные занимают оборонительные позиции в жилых домах, создавая сложные условия для зачистки. Особая проблема заключается в том, что в этих домах продолжают оставаться мирные жители, которых используют как живой щит.

Ранее поступали сообщения о насилии со стороны украинских военнослужащих. Один из жителей Суджи рассказал о том, что был избит прикладом, когда тянулся за документами, и получил угрозы на случай, если попытается сбежать.