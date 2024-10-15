Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит делать все возможное, чтобы не допустить победы России в ее специальной военной операции. Он подчеркнул, что НАТО не собирается поддаваться угрозам со стороны Москвы и будет уверенно поддерживать Украину.

По словам Рютте, Альянс намерен сделать все необходимое, чтобы президент России Владимир Путин не смог достичь своих целей, а Украина одержала победу. Такое заявление он сделал в интервью агентству Reuters и немецкой радиостанции Hessischer Rundfunk.

Рютте также ранее выражал поддержку ударам по России с использованием западного вооружения. В то же время командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи представил перечень вооружений, имеющихся в распоряжении альянса, которые могут помочь Украине в конфликте.

Однако, как сообщает The Washington Post, со ссылкой на одного из европейских дипломатов, производственные возможности европейских стран не позволяют обеспечить Киев необходимым количеством оружия. Несмотря на это, Европейский союз продолжает выделять финансирование на укрепление оборонной промышленности.