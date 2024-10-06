Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой выразил мнение, что потеря новейшего беспилотного аппарата С-70 «Охотник» в зоне специальной военной операции может быть связана с применением нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru, прокомментировав информацию о возможной атаке на дрон.

Липовой предположил, что система управления БПЛА могла быть подавлена натовским оборудованием, что привело к необходимости его ликвидации. Подобная практика широко распространена на поле боя, особенно в условиях интенсивного радиоэлектронного противостояния. Она дает возможность исключить попадание к врагу высокотехнологичного вооружения, коим как раз и является беспилотнй аппарат “Охотник”.

Генерал также отметил, что российские инженеры уже работают над поиском и настройкой новых частот и каналов связи, которые будут недоступны для противника, чтобы продолжить успешное применение беспилотников «Охотник» на поле боя. Использованная боевиками система РЭБ скорее всего получена Украиной от стран НАТО, поскольку у нее нет собственных разработок в этой области. Липовой напомнил, что Запад с начала СВО использует свою марионетку в качестве полигона для испытаний новых технологий.

Ранее журналист Александр Коц сообщил о том, что новейший российский дрон был уничтожен в районе Константиновки. По его данным, беспилотник мог быть сбит ракетой класса «воздух-воздух», запущенной с истребителя. Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по этому поводу пока не поступало.