Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000, однако российский военный летчик Владимир Попов считает, что они уступают Су-35 и Су-30СМ, используемым российскими ВКС. В интервью NEWS.ru Попов отметил, что преимущество остаётся на стороне российской авиации, как по качеству техники, так и по уровню подготовки пилотов.

По мнению эксперта, сравнивать Mirage 2000 с российскими Су-35 и Су-30СМ не стоит, так как российские истребители превосходят французские по многим параметрам на 25–30%. Несмотря на то, что Mirage 2000 являются неплохими самолётами, для их эффективного использования требуется соответствующая инфраструктура и техническая поддержка, чего Украине может не хватать.

Попов также добавил, что даже в случае, если на этих истребителях будут летать иностранные наёмники или западные добровольцы, это не станет серьёзной угрозой для российской армии. У России есть надёжные средства ПВО, такие как системы “Бук”, С-300 и С-400, которые могут успешно справиться с подобной техникой.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню ранее подтвердил, что Украина получит истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Эти самолёты будут оснащены современным вооружением, а подготовка украинских пилотов и механиков уже началась.