Неприятное ощущение горечи во рту, как объясняет гастроэнтеролог Алексей Парамонов, зачастую связано с рефлюксной болезнью. В разговоре с журналистами «Вечерней Москвы» он подробно рассказал, как происходит этот процесс в организме.

В нормальных условиях желчь, вырабатываемая печенью, попадает в двенадцатиперстную кишку и движется дальше по пищеварительному тракту. Однако при нарушениях, вызванных рефлюксом, желчь начинает подниматься обратно в желудок.

Когда это происходит, она смешивается с желудочной кислотой, что может привести к раздражению пищевода. В итоге это вещество достигает глотки и даже языка, вызывая горький привкус.

Чтобы предотвратить такие ситуации, Парамонов советует придерживаться простых правил. Например, после приёма пищи не рекомендуется ложиться в течение двух-трех часов. Кроме того, важно избегать тяжёлой физической работы и нагрузок на брюшные мышцы, поскольку это увеличивает давление в животе, провоцируя рефлюкс. Ещё одно важное замечание не переедать, чтобы не растягивать желудок и не провоцировать выброс его содержимого в пищевод.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать неприятные ощущения, а также предотвратить развитие осложнений, связанных с рефлюксной болезнью.