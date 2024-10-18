Некоторые виды супов, хотя и полезны для поддержания водного баланса и насыщения организма белками и клетчаткой, могут оказаться вредными для здоровья. Об этом предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

Как объясняет специалист, одной из основных проблем является избыток соли, которая часто добавляется в супы. Чрезмерное употребление соленых блюд способно повышать артериальное давление, что особенно опасно для людей с гипертонией и заболеваниями почек. Врач также отметила, что такие супы, как харчо, солянка и борщ, приготовленные на жирных бульонах, содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина и привести к развитию атеросклероза. Употребление таких блюд противопоказано людям с панкреатитом, холециститом и язвенной болезнью.

Отдельное внимание гастроэнтеролог уделила супам-пюре, которые часто содержат много сливок, масла и других высококалорийных ингредиентов. Из-за этого они могут вызвать проблемы с пищеварением и способствовать набору лишнего веса. Людям, склонным к ожирению или страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует с осторожностью употреблять такие блюда.

Эксперт подчеркивает важность умеренности и баланса в питании, особенно при выборе продуктов для ежедневного рациона.