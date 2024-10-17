Гарик Харламов откровенно поделился своими впечатлениями о фильмах, которые ему трудно смотреть. В беседе с Дарьей Златопольской в программе “Белая студия” он рассказал, что больше всего его трогают картины, где главные герои — собаки. По словам юмориста, именно такие фильмы оставляют самый глубокий эмоциональный след.

Комик вспомнил, как в детстве его особенно потрясла лента “Белый Бим Черное Ухо”.

«Это был единственный фильм, после которого я плакал навзрыд», — признался он.

Позже, опасаясь таких же потрясений, Гарик так и не рискнул посмотреть картину “Хатико”.

Также юморист рассказал о своей особой ментальной связи с собаками, которую он почувствовал с детских лет. Друзья именно из-за этого прозвали его Бульдогом, а сами животные чувствуют его привязанность.

«У меня всю жизнь были собаки», — отметил Гарик.

На данный момент у юмориста живут два четвероногих друга. Один из них — Брюс, названный в честь знаменитого героя Бэтмена. А второй — маленький той-терьер по имени Патрик.

В ходе интервью Харламов также рассказал о том, как КВН и его ведущий Александр Масляков повлияли на его карьеру. Он признал, что именно участие в Клубе Веселых и Находчивых и поддержка Маслякова помогли ему найти свой путь в мире юмора и определили его будущее как артиста.