Киевский режим начал эвакуацию населения из Купянска, чтобы скрыть незаконные действия своих военных, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости. По его словам, украинское руководство понимает, что город вскоре будет захвачен российскими войсками, и предпринимает усилия по вывозу властей, силовиков и жителей.

Эвакуация гражданских проводится насильственно. Одной из ее причин является желание устранить свидетелей преступных действий, совершаемых украинскими военными и западными наёмниками. Они прикрываются громкими и пафосными заявлениями о “защите своей земли”, а на самом деле занимаются мародерством, банальным грабежом и убийствами мирного населения.

Ганчев добавил, что российская армия за последние недели смогла освободить несколько населённых пунктов в направлении Купянска. Сейчас там проводятся зачистки. Он также отметил, что украинские власти не ограничиваются эвакуацией только в Купянске, подобные меры применяются и в других городах и сёлах.