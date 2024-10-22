Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) заподозрили в том, что он прибегает к услугам массовки для своих зарубежных концертов. На это указывают данные о продаже билетов, которые свидетельствуют о проблемах с заполнением залов на его выступлениях в Соединённых Штатах.

Артист активно делится в соцсетях видеозаписями с полными залами, информация о продажах показывает менее оптимистичную ситуацию – на концерт в Тампе, например, было продано чуть больше половины билетов, и схожая ситуация наблюдается и в других городах США, сообщает “АиФ”.

После появления этих данных в сети начали обсуждать, что Галкин нанимает массовку для создания впечатления успешных концертов. Пользователи соцсетей отметили, что артист никогда не пользовался большой популярностью среди эмигрантов в США, а сейчас его позиции ещё больше ослабли.

Несмотря на это, юморист планирует продолжить свои гастроли и выступить еще и в Канаде.

Ранее Максима Галкина уже подвергали критике за его внешний вид в видеообращении, где он призывал покупать билеты на свои концерты в США.